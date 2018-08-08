Три теннисистки не смогли доиграть 3 сет против Свитолиной в 2018 году

Михаэла Бузарнеску серьезно травмировалась в третьей партии матча против Элины Свитолиной на Открытом чемпионате Канады. Румынская теннисисткасерьезно травмировалась в третьей партии матча против Элины Свитолиной на Открытом чемпионате Канады. Во втором круге турнира , который проходит в Монреале, румынка не смогла продолжить поединок при счете 3:4 (15:30) в финальном сете.

Британка и чешка вышли на корт уже через несколько дней после матчей с первой ракеткой Украины. А вот травма Бузарнеску, скорее всего, гораздо серьезнее.

Добавим, что всего Свитолина сыграла в 2018 году 11 трехсетовых матчей (8 побед и 3 поражения).