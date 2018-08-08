Три теннисистки не смогли доиграть 3 сет против Свитолиной в 2018 году

Румынская теннисистка Михаэла Бузарнеску серьезно травмировалась в третьей партии матча против Элины Свитолиной на Открытом чемпионате Канады. Во втором круге турнира, который проходит в Монреале, румынка не смогла продолжить поединок при счете 3:4 (15:30) в финальном сете.
Отметим, это не первый раз, когда соперница Свитолиной снимается по ходу третьего сета в текущем году. В 1/4 финала Брисбена не смогла доиграть поединок британка Йоханна Конта (травма бедра), во втором круге Штутгарта снялась Маркета Вондроушова (также травма бедра).
Британка и чешка вышли на корт уже через несколько дней после матчей с первой ракеткой Украины. А вот травма Бузарнеску, скорее всего, гораздо серьезнее.
Добавим, что всего Свитолина сыграла в 2018 году 11 трехсетовых матчей (8 побед и 3 поражения).
Источник — Sport.ua
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