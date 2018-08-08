Порторож. Стаховский поборется за полуфинал

Украинец Сергей Стаховский (№118 ATP) победил Алтуга Челикбилека из Турции (№432 ATP) во втором матче на челленджере в Портороже, где в прошлом году выиграл титул.
Порторож. Первый круг
Сергей Стаховский (Украина) – Алтуг Челикбилек (Турция) – 7:6(2), 6:2
В четвертьфинале украинец сыграет против Констана Лестьенна (№ ATP) из Франции.
Напомним, ранее Стаховский снялся с парного четвертьфинала турнира в Сеговии. Кроме того, Стаховский посеян в Портороже под первым номером.
Источник — Sport.ua
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