Порторож. Стаховский поборется за полуфинал

Украинец Сергей Стаховский (№118 ATP) победил Алтуга Челикбилека из Турции (№432 ATP) во втором матче на челленджере в Портороже, где в прошлом году выиграл титул.

Порторож. Первый круг

Сергей Стаховский (Украина) – Алтуг Челикбилек (Турция) – 7:6(2), 6:2

В четвертьфинале украинец сыграет против Констана Лестьенна (№ ATP) из Франции.