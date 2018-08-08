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Порторож. Стаховский поборется за полуфинал

Украинский теннисист выиграл второй матч подряд

  • 08.08.2018 22:19
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Getty Images. Сергей Стаховский
© Getty Images. Сергей Стаховский

Украинец Сергей Стаховский (№118 ATP) победил Алтуга Челикбилека из Турции (№432 ATP) во втором матче на челленджере в Портороже, где в прошлом году выиграл титул.

Порторож. Первый круг
Сергей Стаховский (Украина) – Алтуг Челикбилек (Турция) – 7:6(2), 6:2
 
В четвертьфинале украинец сыграет против Констана Лестьенна (№ ATP) из Франции.
 
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Источник — Sport.ua

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