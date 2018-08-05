Порторож. Стаховский возглавил посев на турнире в одиночном разряде

Только что смотрел повторы на ютюб-"реально" спасал. Для сборной осталось найти...

особенно вчерашний Пятов "на уровне"

10:27 — ak228

Ты мразь, порохоботная, пошёл нах.. в оффшоры!!

10:24 — Dk_best

[quote Андрей Овчаренко, 05.08.2018 09:54]taraniv, 04.08.2018 22:58 - мой пост для тебя и тебе по...

10:23 — Dk_best

Dk_best, 05.08.2018 10:20 0Ты тоже скорее всего из псарни порохоботов! Покажи где эти "+30...

10:22 — Dk_best

Dk_best, 05.08.2018 10:20 0Ты тоже скорее всего из псарни порохоботов! Покажи где эти "+30...