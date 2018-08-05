Порторож. Стаховский возглавил посев на турнире в одиночном разряде

Украинец стал первой ракеткой «челленджера» в Портороже, где в прошлом году выиграл титул.
На старте турнира соперником Сергея Стаховского (АТР 117) будет словенец Блаж Рола (АТР 237).
В прошлом сезоне в финале украинец обыграл Маттео Берреттини из Италии, который в конце июля этого года оформил чемпионский дубль на турнире АТР в Гштааде.
Напомним, ранее Стаховский снялся с парного четвертьфинала турнира в Сеговии.
Источник — Большой теннис Украины
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