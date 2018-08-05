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Порторож. Стаховский возглавил посев на турнире в одиночном разряде

Украинский теннисист стартует на соревнованиях в Словении, где в прошлом году выиграл титул

  • 05.08.2018 10:29
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Getty Images. Сергей Стаховский
© Getty Images. Сергей Стаховский
Украинец стал первой ракеткой «челленджера» в Портороже, где в прошлом году выиграл титул. 
 
На старте турнира соперником Сергея Стаховского (АТР 117) будет словенец Блаж Рола (АТР 237).
 
В прошлом сезоне в финале украинец обыграл Маттео Берреттини из Италии, который в конце июля этого года оформил чемпионский дубль на турнире АТР в Гштааде.
 
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Источник — Большой теннис Украины

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