Монреаль. Цуренко не смогла доиграть матч против Суарес Наварро

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко (№45 WTA) не сумела преодолеть второй круг Открытого чемпионата Канады по теннису. На пути украинки стала испанка Карла Суарес Наварро (№27 WTA) и собственная травматичность.

Монреаль. Второй круг

Леся Цуренко (Украина) – Карла Суарес Наварро (Испания) – 4:6, 2:3 (отказ)

В первом сете испанка быстро повела с брейком, но Цуренко восстановила статус-кво. В шестом гейме Суаре Наварро снова повела в счете, а в девятом уже подавала на матч. Украинка сумела сократить отставание до минимума, но сразу же подарила сопернице тройной сетбол. И снова Леся дважды отыгралась, но в самый ответственный момент совершила невынужденную ошибку.

Во второй партии теннисистки брали свои подачи, в пятом гейме Леся не сумела реализовать 2 брейкпоинта. Далее она воспользовалась медицинским перерывом, после чего отказалась от продолжения поединка.

В третьем раунде Суарес Наварро сыграет против победительницы матча Франсуаза Абанда – Слоан Стивенс.