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Монреаль. Цуренко не смогла доиграть матч против Суарес Наварро

Вторая ракетка Украины снялась по ходу второго сета

  • 08.08.2018 19:44
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Jimmie48 Photography. Леся Цуренко
© Jimmie48 Photography. Леся Цуренко
Вторая ракетка Украины Леся Цуренко (№45 WTA) не сумела преодолеть второй круг Открытого чемпионата Канады по теннису. На пути украинки стала испанка Карла Суарес Наварро (№27 WTA) и собственная травматичность.
 
Монреаль. Второй круг
Леся Цуренко (Украина) – Карла Суарес Наварро (Испания) –  4:6, 2:3 (отказ)
 
В первом сете испанка быстро повела с брейком, но Цуренко восстановила статус-кво. В шестом гейме Суаре Наварро снова повела в счете, а в девятом уже подавала на матч. Украинка сумела сократить отставание до минимума, но сразу же подарила сопернице тройной сетбол. И снова Леся дважды отыгралась, но в самый ответственный момент совершила невынужденную ошибку.
 
Во второй партии теннисистки брали свои подачи, в пятом гейме Леся не сумела реализовать 2 брейкпоинта. Далее она воспользовалась медицинским перерывом, после чего отказалась от продолжения поединка.
 
Напомним, в первом раунде Цуренко обыграла Кэти Бултер из Великобритании.
 
В третьем раунде Суарес Наварро сыграет против победительницы матча Франсуаза Абанда – Слоан Стивенс.
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Источник — Sport.ua

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