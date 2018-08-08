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Порторож. Стаховский победил Хеймана

Украинский теннисист одержал победу в первом матче на челленджере

  • 08.08.2018 01:59
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Getty Images. Сергей Стаховский
© Getty Images. Сергей Стаховский

Украинец Сергей Стаховский (#118 ATP) победил Кристофера Хеймана из Бельгии (#304 ATP) в первом матче на челленджере в Портороже, где в прошлом году выиграл титул.

Порторож. Первый круг
Сергей Стаховский (Украина) – Кристофер Хейман (Бельгия) – 4:6, 6:3, 6:3
 
В прошлом сезоне в финале украинец обыграл Маттео Берреттини из Италии, который в конце июля этого года оформил чемпионский дубль на турнире АТР в Гштааде.
 
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Источник — Sport.ua

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