Монреаль. Киченок в паре с Остапенко стартовала с победы

01:08 — serge1234

Динамо было текущим лидером в рейтинге УЕФА и три года к ряду в тройке первой. Что ты на это б?от...

01:05 — serge1234

Середняки Не, ты реально долб...еб. Твоя Копанка ниже середняка, а тогда только чемпы играли...

00:52 — Ваня Прилуцький

Динамо з перемогою! Читаю коменти і бачу як рве пукани в кротів, ви ще з п'ятниці заспокоїтись не...

00:50 — cal_mare

Извини это не тебе.

00:49 — cal_mare

И смотри каждый твой бред я опроверг.

00:46 — cal_mare

Есть, Сейчас в каждом сезоне играют Барса, Реал, Бавария, Ювентус и остальные гранды. А были сезо...