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Монреаль. Киченок в паре с Остапенко стартовала с победы

Украинско-латвийский дуэт обыграл американско-немецкую пару Ракель Атаво / Анна-Лена Грёнефельд

  • 07.08.2018 23:52
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btu.org.ua. Людмила Киченок
© btu.org.ua. Людмила Киченок
Украинская теннисистка Людмила Киченок вышла во второй круг парного разряда на Открытом чемпионате Канады по теннису. В стартовом матче турнира украинка в дуэте с латвийкой Аленой Остапенко переиграла американско-немецкую пару Ракель Атаво / Анна-Лена Грёнефельд.
 
Монреаль. Первый раунд парного разряда
Людмила Киченок / Алена Остапенко – Ракель Атаво / Анна-Лена Грёнефельд –  5:7, 6:4, 10:4
 
Во втором круге украинско-латвийский дуэт сразится с победительницами матча Маттек-Сандс / Шафаржова – Барти / Схюрс.
 
Напомним, что на недавнем Премьере в Сан-Хосе Людмила в паре с сестрой Надежой уступила в финале парного разряда.
 
Ранее Остапенко покинула одиночный разряд, проиграв в первом круге Йоханне Конте из Великобритании.

 

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Источник — Sport.ua

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