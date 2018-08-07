Монреаль. Киченок в паре с Остапенко стартовала с победы

Украинская теннисистка Людмила Киченок вышла во второй круг парного разряда на Открытом чемпионате Канады по теннису. В стартовом матче турнира украинка в дуэте с латвийкой Аленой Остапенко переиграла американско-немецкую пару Ракель Атаво / Анна-Лена Грёнефельд.
Монреаль. Первый раунд парного разряда
Людмила Киченок / Алена Остапенко – Ракель Атаво / Анна-Лена Грёнефельд – 5:7, 6:4, 10:4
Во втором круге украинско-латвийский дуэт сразится с победительницами матча Маттек-Сандс / Шафаржова – Барти / Схюрс.
Напомним, что на недавнем Премьере в Сан-Хосе Людмила в паре с сестрой Надежой уступила в финале парного разряда.
Ранее Остапенко покинула одиночный разряд, проиграв в первом круге Йоханне Конте из Великобритании.
Источник — Sport.ua
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