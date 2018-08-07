Монреаль. Конта обыграла Остапенко в трех сетах

Первая ракетка Великобритании Йоханна Конта вышла во второй раунд Открытого чемпионата Канады по теннису. В стартовом поединке в Монреале 27-летняя теннисистка в трех сетах переиграла латвийку Алену Остапенко.

Монреаль. Первый круг

Йоханна Конта (Великобритания) – Алена Остапенко (Латвия) – 6:7 (6), 6:1, 6:2

Отметим, что теперь Конта – потенциальная соперница Элина Свитолиной по третьему кругу. Конечно же, для этого обеим нужно выиграть до этого по одному матчу.

Британка во втором круге сыграет против победительницы матча Азаренко – Младенович.

Остапенко в прошлом году в Торонто также проиграла в первом круге, так что в рейтинге очки не теряет.