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Монреаль. Конта обыграла Остапенко в трех сетах

Британка может стать соперницей Элины Свитолиной по третьему кругу

  • 07.08.2018 20:42
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Getty Images. Йоханна Конта
© Getty Images. Йоханна Конта
Первая ракетка Великобритании Йоханна Конта вышла во второй раунд Открытого чемпионата Канады по теннису. В стартовом поединке в Монреале 27-летняя теннисистка в трех сетах переиграла латвийку Алену Остапенко.
 
Монреаль. Первый круг
Йоханна Конта (Великобритания) – Алена Остапенко (Латвия) – 6:7 (6), 6:1, 6:2
 
Отметим, что теперь Конта – потенциальная соперница Элина Свитолиной по третьему кругу. Конечно же, для этого обеим нужно выиграть до этого по одному матчу.
 
Британка во втором круге сыграет против победительницы матча Азаренко – Младенович.
 
Остапенко в прошлом году в Торонто также проиграла в первом круге, так что в рейтинге очки не теряет.
 
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Источник — Sport.ua

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