Ван Цян – Бузарнеску. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Сегодня, 7 августа, определится соперница украинки Элины Свитолиной по второму кругу Открытого чемпионата Канады по теннису.
В поединке первого раунда сыграют китаянка Ван Цян и румынка Михаэла Бузарнеску.
Ориентировочное время начала матча 21:15 по Киеву.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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