Ван Цян – Бузарнеску. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Славия Прага - Динамо Киев 20:36 — ZAKARPATFAN (Ужгород) Написано же Славия Прага 20:31 — ak228 А Славия это чешская команда!?

Славия - Динамо - 0:0. LIVE 20:33 — gucci1992 С метра не попал! Вот же дерево!

Лига чемпионов. Астана проиграла загребскому Динамо (обновляется) 20:27 — sevillano Цей "маленький" кусочок дорівнює 340 тис. кв. км. Це майже як територія Німеччини(!)

Мирон МАРКЕВИЧ: «Главное, чтобы клубы прославляли Украину» 20:25 — polesse2000 Но в «Шахтере» такой курс, они играют за счет бразильских легионеров. Что в этом плохого? -------...

ХАЦКЕВИЧ: «Шахтер больше не украинская команда, а бразильская» 20:24 — topexpertintheworld Ну вот если пройдешь квалификацию и выйдешь из группы ЛЧ, с преимущественно украинскими игроками,...

Говоров стал чемпионом Европы с рекордным результатом 20:23 — ivanamoff А старт то он проиграл вчистую! Так что есть над чем работать!Видать не последний рекорд. *BRAVO...

Украинец Закальницкий стал чемпионом Европы в ходьбе на 50 км 20:21 — TimurKhAI Да уж. Делим 3:46:32 на 50 – это получается 1 км в среднем за 4 с половиной минуты.Вот реально, ...

Йожеф САБО: «Шахтер — это украинская команда» 20:19 — w_71ua Та вже заробив на пиріжок від ріната !