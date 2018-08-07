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Ван Цян – Бузарнеску. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию поединка первого раунда на турнире в Монреале

  • 07.08.2018 20:03
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Getty Images. Михаэла Бузарнеску
© Getty Images. Михаэла Бузарнеску
Сегодня, 7 августа, определится соперница украинки Элины Свитолиной по второму кругу Открытого чемпионата Канады по теннису.
 
В поединке первого раунда сыграют китаянка Ван Цян и румынка Михаэла Бузарнеску.
 
Ориентировочное время начала матча 21:15 по Киеву.
 
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
 
 
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Источник — Sport.ua

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