Rogers Cup. Свитолина начнет турнир матчем парного разряда

Сегодня в Монреале на турнире Rogers Cup украинка Элина Свитолина стартует в парном разряде.
Вместе с Анастасией Севастовой из Латвии Свитолина сразится против дуэта Каролина Плишкова/Юлия Гергес.
Еще одна украинка, Людмила Киченок, вместе с Еленой Остапенко будет противостоять паре Ракель Атаво/Анна-Лена Гренефелд.
Надежда Киченок вместе с Анастасией Родионовой сразится с Мию Като/Макото Ниномия.
Матчи пройдут сегодня вечером.
Что касается одиночного разряда, то Свитолна во втором круге ожидает победителя противостояния Михаэла Бузарнеску - Ван Цян.
Во второй раунд вышла Леся Цуренко, которая разобралась с Кэти Болтер.
Источник — WTA
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