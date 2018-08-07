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Rogers Cup. Свитолина начнет турнир матчем парного разряда

Элина ждет свою соперницу во втором круге

  • 07.08.2018 11:45
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Getty Images. Элина Свитолина
© Getty Images. Элина Свитолина

Сегодня в Монреале на турнире Rogers Cup украинка Элина Свитолина стартует в парном разряде.

Вместе с Анастасией Севастовой из Латвии Свитолина сразится против дуэта Каролина Плишкова/Юлия Гергес.

Еще одна украинка, Людмила Киченок, вместе с Еленой Остапенко будет противостоять паре Ракель Атаво/Анна-Лена Гренефелд.

Надежда Киченок вместе с Анастасией Родионовой сразится с Мию Като/Макото Ниномия.

Матчи пройдут сегодня вечером.

Что касается одиночного разряда, то Свитолна во втором круге ожидает победителя противостояния Михаэла Бузарнеску - Ван Цян.

Во второй раунд вышла Леся Цуренко, которая разобралась с Кэти Болтер.

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Источник — WTA

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