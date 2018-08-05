КОСТЮК: «Против Канады не играла, поскольку со мной поздно связались»

Пятая ракетка Украины и самая молодая теннисистка в истории национальной сборной Марта Костюк объяснила, почему не смогла принять участие в матче плей-офф второй Мировой группы Кубка Федерации против Канады:

– В этом сезоне ты дебютировала за сборную Украины, стала ее самой молодой теннисисткой. На второй матч у тебя не получилось поехать?

– К сожалению, со мной поздно связались, когда уже был спланирован график моих турниров. Я очень люблю играть в команде, за свою страну. У нас была очень дружная и чудесная обстановка в команде в Австралии, в добавок я еще и выиграла у Гавриловой (29 рейтинг) и сыграла с Барти.

–С кем из девочек из Украины ты больше всего общаешься?

–Со всеми девочками. Но более тесно с сестрами Киченок, с Олей Савчук, с Лесей Цуренко.

–Сейчас на слуху молодые украинские теннисистки: ты, Лопатецкая, Ястремская, Калинина. У тебя есть с ними какая-то заочная конкуренция?

–Конечно, я слежу за их результатами. Конкуренция всегда есть и это хорошо. Плохо, когда ее нет, ты начинаешь думать, что ты самый молодой и перспективный и расслабляешься.