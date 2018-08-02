ДЕЛЬ ПОТРО: «Играть с Надалем, Федерером и Джоковичем – привилегия»

Чому він взагалі слухає людей які в своїй сфері діяльності зробили ноль або тільки гірше?Він пока...

[quote sergiynekatsap Иди домой! Водки тут нет.[/quote]Повзи до схрону! Бурячиха вже скінчилася.

Піарщик-патріот...Свій віршик куплений на заказ у якогоь поета чи літератора чи просто аматора ря...

19:17 — Sviatoslav Kudelych

Головний матч у них не сьогодні, а слідуючий. Що тут можна заробити? А після наступного вдало зіг...

19:04 — vital_910

Так хотелось чтобы Мариуполь вышел в лигу европы , чтоб посмотреть как им запретят играть дома. Г...

19:02 — Александр Пахота

Верю в Мариуполь! даже сделал ставку на Победу Мариуполя)Удачи!