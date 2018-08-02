ДЕЛЬ ПОТРО: «Играть с Надалем, Федерером и Джоковичем – привилегия»

Хуан Мартин дель Потро заявил, что для него играть с Рафаэлем Надалем, Новаком Джоковичем и Роджером Федерером – привилегия:
«Играть в одно время с ними – привилегия. Каждый день учишься у великих чемпионов, которые пишут историю нашего спорта. Каждая победа над ними, каждый добытый титул навсегда останется в моих воспоминаниях».
В текущем рейтинге АТР дель Потро занимает четвертое место.
Источник — Tennis World USA
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