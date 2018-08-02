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ДЕЛЬ ПОТРО: «Играть с Надалем, Федерером и Джоковичем – привилегия»

Аргентинец ценит возможность играть в одну эпоху с легендами

  • 02.08.2018 17:42
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Getty Images. Хуан Мартин Дель Потро
© Getty Images. Хуан Мартин Дель Потро

Хуан Мартин дель Потро заявил, что для него играть с Рафаэлем Надалем, Новаком Джоковичем и Роджером Федерером – привилегия:

«Играть в одно время с ними – привилегия. Каждый день учишься у великих чемпионов, которые пишут историю нашего спорта. Каждая победа над ними, каждый добытый титул навсегда останется в моих воспоминаниях».

В текущем рейтинге АТР дель Потро занимает четвертое место.

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Источник — Tennis World USA

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