Джон МАКИНРОЙ: «Надаль может превзойти Федерера»

Легенда мирового тенниса Джон Макинрой считает, что Рафаэль Надаль может обойти Роджера Федерера в негласной борьбе за звание величайшего игрока в истории:

«Несколько лет назад, до того, как Надаль несколько раз получил травмы, его статистика была лучше, чем у Роджера. Его достижения в Кубке Дэвиса и на Олимпиаде, а также личные встречи.

Всё будет иначе, если Рафа выиграет Уимблдон ещё раз, или US Open, или если бы он победил Федерера в финале Australian Open 2017. Эти победы изменят точку зрения людей о Надале. Рафа ещё может обойти Роджера в борьбе за звание лучшего игрока в истории.

Но я обеспокоен будущим тенниса. Это прекрасный вид спорта, но я беспокоюсь. Роджер и Рафа — два величайших игрока всех времён. Новак Джокович не так далеко от них.

Все они в ближайшие годы завершат карьеры. То же самое можно сказать о Серене и Винус. Они не будут играть вечно. А дальше что?

Легко судить со стороны, но кажется, что Надаль и Федерер до сих пор больше голодны до побед, чем другие игроки. Как это возможно? Да, они невероятные теннисисты, и это оказывает влияние на других.

Но они же не дают соперникам выигрывать титулы, а значит, оппоненты должны быть злее. Но я вижу лишь их смирение».

В обновленной версии рейтинга АТР Надаль сохраняет первую строчку. Ранее Федерер заявлял, что для него противостояние с Надалем – не главное в теннисе.