ФЕДЕРЕР: «Теннис – нечто большее, чем противостояние с Надалем»

Роджер Федерер подчеркнул, что противостояние с Рафаэлем Надалем не является его главной мотивацией:

«Сейчас теннис для меня это нечто большее, чем противостояние с Надалем. Продолжая играть в 36, я чувствую себя по-прежнему здоровым и получающим удовольствие от тенниса.

Не спорю, статистика меня тоже волнует. Для меня важно быть частью истории своего любимого вида спорта.

В детстве я никогда бы не подумал, что буду мелькать в сводках теннисных рекордов. Тогда я лишь стремился выйти на максимально высокий уровень, который мне под силу, выиграть трофей… но не стать лучшим из лучших».

В рейтинге АТР Федерер на данный момент занимает второе место.