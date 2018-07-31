Александр ЗВЕРЕВ: «Я стал сильнее»

Александр Зверев, который сейчас занимает третье место в рейтинге АТР, заявил, что за последний год стал сильнее:

«Думаю, по сравнению с прошлым годом я стал сильнее. Я лучше готов физически. Также я прибавил в теннисном плане. Всегда можно в чем-то стать лучше. До конца карьеры можно находить вещи, в которых ты способен прибавить.

Но конкуренты не стоят на месте. Все пытаются добиться прогресса. Нынешний сезон получается увлекательным. Надеюсь, такой же будет и его вторая половина.

У турнира в Вашингтоне большая история. Здесь побеждали великие игроки. В прошлом году я завоевал здесь трофей, так что это особенное место для меня. Я постараюсь вновь выступить успешно. Я очень рад началу хардового сезона. В этот период сезона я в последние годы играл хорошо. Я постараюсь защитить титул, вновь играя здорово».

Ранее Роджер Федерер признался, что является большим поклонником таланта Зверева.