Роджер ФЕДЕРЕР: «Я - большой поклонник Александра Зверева»

Роджер Федерер рассказал о своих отношениях с Александром Зверевым и выразил уверенность в том, что 21-летний немец добьется успехов на турнирах Большого Шлема:

«Я не являюсь его тренером или наставником. Если мы тренируемся вместе и что-то интересное приходит мне в голову, я ему говорю. Если он о чём-то спрашивает, я отвечаю.

Я всегда готов помочь молодым игрокам, не только Звереву. Конечно, они являются моими соперниками, но в 36 лет я более расслаблен.

Звереву было нелегко сделать первый значительный шаг на турнирах «Большого шлема». Другим это удаётся, но, в отличие от него, у них не так хорошо получается на «Мастерсах».

Но всё изменится, я уверен в этом. Он может здорово выступать на всех покрытиях. Он также это знает. Я его большой поклонник, он отличный парень».