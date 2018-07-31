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Дель Потро хочет выступить на Итоговом турнире

Аргентинец рассказал о целях на концовку сезона

  • 31.07.2018 14:45
  • 167 просмотров
  • 1 комментарий
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Getty Images. Хуан Мартин дель Потро
© Getty Images. Хуан Мартин дель Потро

Хуан Мартин дель Потро рассказал о том, какие цели ставит перед собой на оставшуюся часть сезона:

«Я очень хочу успешно выступить в Нью-Йорке, а затем квалифицироваться на Итоговый чемпионат. Я не так далёк от своей цели. Будет здорово вернуться в Лондон после стольких лет отсутствия.

Рафа сейчас играет здорово, Роджер может побороться с ним за первую строчку. Саша Зверев — это будущее тенниса, но он уже сейчас выступает отлично. Я стараюсь приблизиться к этим парням. Посмотрим, что будет в конце года».

В обновленной версии рейтинга АТР дель Потро удерживает четвертое место. Ранее аргентинец добрался до четвертьфинала Уимблдона, где уступил Рафаэлю Надалю.

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Комментарии
    vlukiantsev
      vlukiantsev, 31.07.2018 14:55
    +1
    Люблю такие заголовки. А я то думал, что Дель Потро мечтает пролететь мимо.
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