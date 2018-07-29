Козлова не сумела выйти в парный финал турнира в Москве

Украинка Катерина Козлова завершила выступления на турнире WTA International в Москве.

В матче 1/2 финала, который теннисистки играли два дня, украинка в дуэте с Натальей Вихлянцевой (Россия) проиграла паре Вера Звонарева / Анастасия Потапова: 6-3, 7-6(2) в пользу россиянок.

В стартовом сете Козлова и Вихлянцева вели 2-1 с брейком, после чего до конца партии смогли взять только один гейм. Во втором сете девушки дважды обменялись брейками, а на тайбрейке Катерина и Наталья уступили три розыгрыша на своей подаче.