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Козлова не сумела выйти в парный финал турнира в Москве

В полуфинале украинка в дуэте с Натальей Вихлянцевой проиграла паре Звонарева / Потапова

  • 29.07.2018 20:46
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Jimmie48 Photography. Катерина Козлова
© Jimmie48 Photography. Катерина Козлова
Украинка Катерина Козлова завершила выступления на турнире WTA International в Москве.
 
В матче 1/2 финала, который теннисистки играли два дня, украинка в дуэте с Натальей Вихлянцевой (Россия) проиграла паре Вера Звонарева / Анастасия Потапова: 6-3, 7-6(2) в пользу россиянок. 
 
В стартовом сете Козлова и Вихлянцева вели 2-1 с брейком, после чего до конца партии смогли взять только один гейм. Во втором сете девушки дважды обменялись брейками, а на тайбрейке Катерина и Наталья уступили три розыгрыша на своей подаче.
 
 
Катерина Козлова завершила выступление в одиночной сетке после поражения от Лауры Зигемунд во втором раунде.
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Источник — Большой теннис Украины

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