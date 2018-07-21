Байя. Лопатецкая будет бороться за второй профессиональный титул

В полуфинальном матче 15-тысячника в Венгрии украинская теннисистка справилась с Юлией Киммельманн из Германии, которая попала в основную сетку через квалификацию: 6:1, 6:1.

Это будет второй финал для Лопатецкой на профессиональном уровне: в июне на своём первом турнире ITF, который проходил в турецкой Анталье, Дарья сумела выиграть дебютный титул.

В решающем матче турнира 15-летняя харьковчанка встретится с 22-летней представительницей Румынии Кристиной Эне, посеянной под третьим номером. Румынка проведёт третий финал в текущем сезоне и попробует выиграть свой третий одиночный титул и первый с 2016 года.