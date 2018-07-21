Байя. Лопатецкая будет бороться за второй профессиональный титул

В полуфинальном матче 15-тысячника в Венгрии украинская теннисистка справилась с Юлией Киммельманн из Германии, которая попала в основную сетку через квалификацию: 6:1, 6:1.
Это будет второй финал для Лопатецкой на профессиональном уровне: в июне на своём первом турнире ITF, который проходил в турецкой Анталье, Дарья сумела выиграть дебютный титул.
В решающем матче турнира 15-летняя харьковчанка встретится с 22-летней представительницей Румынии Кристиной Эне, посеянной под третьим номером. Румынка проведёт третий финал в текущем сезоне и попробует выиграть свой третий одиночный титул и первый с 2016 года.
Напомним, в июне Лопатецкая проиграла в финале юниорского турнира в Польше, а также выиграла свой первый профессиональный титул на турнире ITF с призовым фондом $15,000 в Турции.
Источник — Большой теннис Украины
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