Лопатецкая проиграла в финале юниорского турнира в Польше

Дарья Лопатецкая проиграла в финале турнира ITF Juniors второй категории в Бытоме.
В решающем матче 15-летняя украинка, посеянная под третьим номером, уступила второй ракетке соревнований - 16-летней Габриэле Мартинес-Асенси из Испании: 6:1, 4:6, 2:6.
Это был второй финал для Лопатецкой на турнирах ITF Juniors в текущем сезоне: в начале марта Дарья стала финалисткой турнира третьей категории в российском Альметьевске.
Напомним, что неделю назад юная харьковчанка выиграла свой первый профессиональный титул на турнире ITF с призовым фондом $15,000 в Турции.
Источник — Большой теннис Украины
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