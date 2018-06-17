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Лопатецкая проиграла в финале юниорского турнира в Польше

15-летняя украинка уступила Габриэле Мартинес-Асенси из Испании

  • 17.06.2018 17:21
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ITF. Дарья Лопатецкая
© ITF. Дарья Лопатецкая
Дарья Лопатецкая проиграла в финале турнира ITF Juniors второй категории в Бытоме.
 
В решающем матче 15-летняя украинка, посеянная под третьим номером, уступила второй ракетке соревнований - 16-летней Габриэле Мартинес-Асенси из Испании: 6:1, 4:6, 2:6.
 
Это был второй финал для Лопатецкой на турнирах ITF Juniors в текущем сезоне: в начале марта Дарья стала финалисткой турнира третьей категории в российском Альметьевске. 
 
Напомним, что неделю назад юная харьковчанка выиграла свой первый профессиональный титул на турнире ITF с призовым фондом $15,000 в Турции.
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Источник — Большой теннис Украины

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