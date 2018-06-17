Лопатецкая проиграла в финале юниорского турнира в Польше

Дарья Лопатецкая проиграла в финале турнира ITF Juniors второй категории в Бытоме.

В решающем матче 15-летняя украинка, посеянная под третьим номером, уступила второй ракетке соревнований - 16-летней Габриэле Мартинес-Асенси из Испании: 6:1, 4:6, 2:6.

Это был второй финал для Лопатецкой на турнирах ITF Juniors в текущем сезоне: в начале марта Дарья стала финалисткой турнира третьей категории в российском Альметьевске.