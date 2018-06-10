Дарья Лопатецкая выиграла дебютный профессиональный турнир

15-летняя украинская теннисистка Дарья Лопатецкая выиграла первый турнир ITF в профессиональной карьере.
В решающем матче соревнований с призовым фондом $15,000 в Турции харьковчанка оказалась сильнее 25-летней представительницы Болгарии Юлии Стаматовой, посеянной под третьим номером: 6:2, 7:6(5).
Во втором сете Лопатецкая повела 4:2, после чего проиграла три гейма подряд, однако не позволила сопернице подать на сет. Затем теннисистки по очереди защитили свою подачу, а на тай-брейке Дарья проиграла три стартовых очка, но затем смогла вернуться в игру и завершить встречу в двух сетах.
Отметим, что Лопатецкая впервые выступила на профессиональном турнире, а также она стала первой теннисисткой 2003 года рождения, которая выиграла турнир ITF Pro Circuit. Благодаря победе в Анталье уроженка Харькова получит 12 рейтинговых очков и в понедельник, 18 июня, дебютирует в рейтинге WTA.
Напомним, в полуфинале Лопатецкая обыграла россиянку Ангелину Журавлеву.
Источник — Большой теннис Украины
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Вообще, у Лопатецкой отличные физические данные, чтобы достичь успеха в Туре. Кроме этого понадобится еще хорошая команда, трудолюбие и немножко удачи.
Только еще один момент, разве с 15k турниров нет задержки рейтинга в одну неделю?
Только еще один момент, разве с 15k турниров нет задержки рейтинга в одну неделю?
Только еще один момент, разве с 15k турниров нет задержки рейтинга в одну неделю?
Хотелось бы. Вот только доступных кортов для людей по стране днем с огнем не отыскать.
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