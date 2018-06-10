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Дарья Лопатецкая выиграла дебютный профессиональный турнир

Украинка стала первой теннисисткой 2003 года рождения, которая выиграла турнир ITF Pro Circuit

  • 10.06.2018 14:52
  • 1334 просмотра
  • 9 комментариев
Метки
ITF. Дарья Лопатецкая
© ITF. Дарья Лопатецкая
15-летняя украинская теннисистка Дарья Лопатецкая выиграла первый турнир ITF в профессиональной карьере.
 
В решающем матче соревнований с призовым фондом $15,000 в Турции харьковчанка оказалась сильнее 25-летней представительницы Болгарии Юлии Стаматовой, посеянной под третьим номером: 6:2, 7:6(5).
 
Во втором сете Лопатецкая повела 4:2, после чего проиграла три гейма подряд, однако не позволила сопернице подать на сет. Затем теннисистки по очереди защитили свою подачу, а на тай-брейке Дарья проиграла три стартовых очка, но затем смогла вернуться в игру и завершить встречу в двух сетах.
 
Отметим, что Лопатецкая впервые выступила на профессиональном турнире, а также она стала первой теннисисткой 2003 года рождения, которая выиграла турнир ITF Pro Circuit. Благодаря победе в Анталье уроженка Харькова получит 12 рейтинговых очков и в понедельник, 18 июня, дебютирует в рейтинге WTA.
 
Напомним, в полуфинале Лопатецкая обыграла россиянку Ангелину Журавлеву.
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Источник — Большой теннис Украины

(4 голоса)

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Комментарии
    Володимир Сеньо
    online
      Володимир Сеньо, 10.06.2018 14:58
    +8
    Красунька, молодець, вперед на вершину !!!
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    ftt_fvn
    online
      ftt_fvn, 10.06.2018 15:05
    +4
    Молодець!!!
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    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 10.06.2018 15:15
    +4
    Молодец Даша, отличный дебют.
    Вообще, у Лопатецкой отличные физические данные, чтобы достичь успеха в Туре. Кроме этого понадобится еще хорошая команда, трудолюбие и немножко удачи.
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    logibro
    online
      logibro, 10.06.2018 15:16
    +2
    Ну, теперь уж точно будет самой молодой в рейтинге WTA, как меня поправили в прошлом комментарии, Кори Гауф пока что не попадает в лист.
    Только еще один момент, разве с 15k турниров нет задержки рейтинга в одну неделю?
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    serg1983s
    online
      serg1983s, 10.06.2018 15:16
    +2
    Какая же классная молодёжь у нас вырисовывается. Дай бог, чтобы все они, в ближайшее время, боролись за 1 номер рейтинга. УДАЧИ ВАМ.
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    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 10.06.2018 15:17
    0
    logibro, 10.06.2018 15:16
    Ну, теперь уж точно будет самой молодой в рейтинге WTA, как меня поправили в прошлом комментарии, Кори Гауф пока что не попадает в лист.
    Только еще один момент, разве с 15k турниров нет задержки рейтинга в одну неделю?
    Как раз в одну неделю задержка и будет.
    Ссылка
    logibro
    online
      logibro, 10.06.2018 15:17
    0
    logibro, 10.06.2018 15:16
    Ну, теперь уж точно будет самой молодой в рейтинге WTA, как меня поправили в прошлом комментарии, Кори Гауф пока что не попадает в лист.
    Только еще один момент, разве с 15k турниров нет задержки рейтинга в одну неделю?
    Пропустил 18, увидев понедельник, всё правильно написано
    Ссылка
    Юрий Алпатов
    online
      Юрий Алпатов, 10.06.2018 15:36
    0
    Интересно цуренко свитолина Даша Марта супер может это наш национальный вид спорта???))).
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    Sunrise
    online
      Sunrise, 10.06.2018 15:43
    0
    Юрий Алпатов, 10.06.2018 15:36
    Интересно цуренко свитолина Даша Марта супер может это наш национальный вид спорта???))).

    Хотелось бы. Вот только доступных кортов для людей по стране днем с огнем не отыскать.
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