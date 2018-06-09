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Анталья. Лопатецкая вышла в финал на своем дебютном турнире

Юная украинская теннисистка вышла в финал турнира ITF с призовым фондом 15 тысяч долларов

  • 09.06.2018 15:11
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Метки
Федерация тенниса Украины, Дарья Лопатецкая
© Федерация тенниса Украины, Дарья Лопатецкая
15-летняя украинская теннисистка Дарья Лопатецкая вышла в финал 15-тысячника в Турции.
 
В полуфинальном матче соревнований харьковчанка за 2 часа 12 минут Лопатецкая обыграла 21-летнюю россиянку Ангелину Журавлеву 4:6 6:2 6:0. На счету украинки два эйса и три двойные ошибки.
 
Дарья выиграла восемь геймов на приеме, проиграв при этом четыре свои подачи. Отметим, что Лопатецкая прошла в основу сетку турнира через квалификацию и проиграла за пять матчей лишь один сет. 
 
В финале соревнований Лопатецкая сыграет с третьей сеяной Юлией Стаматовой из Болгарии. Интересно, что украинка стала первой теннисисткой 2003 года рождения, которая сыграет в финале профессионального турнира.
 
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Источник — Большой теннис Украины

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