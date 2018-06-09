Анталья. Лопатецкая вышла в финал на своем дебютном турнире

15-летняя украинская теннисистка Дарья Лопатецкая вышла в финал 15-тысячника в Турции.

В полуфинальном матче соревнований харьковчанка за 2 часа 12 минут Лопатецкая обыграла 21-летнюю россиянку Ангелину Журавлеву 4:6 6:2 6:0. На счету украинки два эйса и три двойные ошибки.

Дарья выиграла восемь геймов на приеме, проиграв при этом четыре свои подачи. Отметим, что Лопатецкая прошла в основу сетку турнира через квалификацию и проиграла за пять матчей лишь один сет.

В финале соревнований Лопатецкая сыграет с третьей сеяной Юлией Стаматовой из Болгарии. Интересно, что украинка стала первой теннисисткой 2003 года рождения, которая сыграет в финале профессионального турнира.