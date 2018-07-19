Доминик ТИМ: «Победа Джоковича меня не удивила»

В воскресенье Новак Джокович в четвертый раз в карьере выиграл Уимблдон, тем самым прервав длительный период неудач.
Финалист Ролан Гаррос Доминик Тим признался, что триумф Джоковича его не удивил:
«Для многих победа Новака стала неожиданностью, но не для меня. Я знаю теннис изнутри и знаю, что Джокович невероятно сильный игрок, которого никогда нельзя списывать со счетов. Теперь Новак вернулся».
Источник — Tennis World USA
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