Доминик ТИМ: «Победа Джоковича меня не удивила»

В воскресенье Новак Джокович в четвертый раз в карьере выиграл Уимблдон, тем самым прервав длительный период неудач.

Финалист Ролан Гаррос Доминик Тим признался, что триумф Джоковича его не удивил:

«Для многих победа Новака стала неожиданностью, но не для меня. Я знаю теннис изнутри и знаю, что Джокович невероятно сильный игрок, которого никогда нельзя списывать со счетов. Теперь Новак вернулся».