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Доминик ТИМ: «Победа Джоковича меня не удивила»

Австриец ожидал возвращения Новака Джоковича

  • 19.07.2018 16:47
  • 191 просмотр
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Getty Images. Доминик Тим
© Getty Images. Доминик Тим

В воскресенье Новак Джокович в четвертый раз в карьере выиграл Уимблдон, тем самым прервав длительный период неудач.

Финалист Ролан Гаррос Доминик Тим признался, что триумф Джоковича его не удивил:

«Для многих победа Новака стала неожиданностью, но не для меня. Я знаю теннис изнутри и знаю, что Джокович невероятно сильный игрок, которого никогда нельзя списывать со счетов. Теперь Новак вернулся».

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Источник — Tennis World USA

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