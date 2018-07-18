Кеи НИСИКОРИ: «Я мог выиграть Уимблдон»

В четвертьфинале Уимблдона-2018 Кеи Нисикори со счетом 3:6, 6:3, 2:6, 2:6 уступил будущему триумфатору турнира Новаку Джоковичу.
Японец считает, что мог бы выиграть Уимблдон:
«Я видел финал Уимблдона, он получился прекрасным. Я сожалею, что не смог пробиться в полуфинал. Если бы я победил Джоковича, то мог бы выиграть и турнир в целом. Я хочу однажды завоевать титул на турнире Большого шлема.
В матче с Новаком я был очень мотивирован. Однако Джокович вновь демонстрирует отличный теннис. Он набрал форму и обрёл уверенность в своих силах».
Источник — Tennis World USA
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