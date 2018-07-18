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Кеи НИСИКОРИ: «Я мог выиграть Уимблдон»

Японец жалеет об упущенных возможностях

  • 18.07.2018 16:18
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Getty Images. Кеи Нисикори
© Getty Images. Кеи Нисикори

В четвертьфинале Уимблдона-2018 Кеи Нисикори со счетом 3:6, 6:3, 2:6, 2:6 уступил будущему триумфатору турнира Новаку Джоковичу.

Японец считает, что мог бы выиграть Уимблдон:

 «Я видел финал Уимблдона, он получился прекрасным. Я сожалею, что не смог пробиться в полуфинал. Если бы я победил Джоковича, то мог бы выиграть и турнир в целом. Я хочу однажды завоевать титул на турнире Большого шлема.

В матче с Новаком я был очень мотивирован. Однако Джокович вновь демонстрирует отличный теннис. Он набрал форму и обрёл уверенность в своих силах».

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Источник — Tennis World USA

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