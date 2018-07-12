Рафаэль НАДАЛЬ: «Федерер не может все время побеждать»

Вчера Роджер Федерер вылетел с Уимблдона-2018, уступив в драматичном 5-сетовом матче Кевину Андерсону.
Рафаэль Надаль, который одолел Хуана Мартин дель Потро и пробился в полуфинал, прокомментировал поражение своего принципиального соперника:
«Конечно, мне жаль его. Тем не менее невозможно всегда побеждать, даже если ты – Роджер Федерер. Таков теннис. В то же время хочется поздравить Кевина Андерсона с победой».
Источник — Metro
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.