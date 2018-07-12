Рафаэль НАДАЛЬ: «Федерер не может все время побеждать»

Вчера Роджер Федерер вылетел с Уимблдона-2018, уступив в драматичном 5-сетовом матче Кевину Андерсону.

Рафаэль Надаль, который одолел Хуана Мартин дель Потро и пробился в полуфинал, прокомментировал поражение своего принципиального соперника:

«Конечно, мне жаль его. Тем не менее невозможно всегда побеждать, даже если ты – Роджер Федерер. Таков теннис. В то же время хочется поздравить Кевина Андерсона с победой».