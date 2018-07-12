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Рафаэль НАДАЛЬ: «Федерер не может все время побеждать»

Испанец прокомментировал вылет Роджера Федерера с Уимблдона

  • 12.07.2018 23:10
  • 321 просмотр
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Getty Images. Рафаэль Надаль
© Getty Images. Рафаэль Надаль

Вчера Роджер Федерер вылетел с Уимблдона-2018, уступив в драматичном 5-сетовом матче Кевину Андерсону.

Рафаэль Надаль, который одолел Хуана Мартин дель Потро и пробился в полуфинал, прокомментировал поражение своего принципиального соперника:

«Конечно, мне жаль его. Тем не менее невозможно всегда побеждать, даже если ты – Роджер Федерер. Таков теннис. В то же время хочется поздравить Кевина Андерсона с победой».

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Источник — Metro

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