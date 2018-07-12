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ФОТО ДНЯ. Цуренко провела тренировку в Киеве

Вторая ракетка Украины не позволяет себе расслабиться ни на минуту

  • 12.07.2018 19:10
  • 465 просмотров
  • 0 комментариев
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Инстаграм Леси Цуренко
© Инстаграм Леси Цуренко
Украинская теннисистка Леся Цуренко заполняет паузу между турнирами тренировочным процессом в столице Украины.
 
Напомним, вторая ракетка Украины проиграла во втором круге Уимблдона.
 
Отметим, что следующим туриром для Цуренко станет хардовый турнир WTA International в Вашингтоне.

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Источник — Twitter

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