ФОТО ДНЯ. Цуренко провела тренировку в Киеве

21:01 — ctrag_o9

Оставте себе,у вас и янык и пу,должны цвести,ан нет cдыхaeте - туда вам и дорога.

21:01 — ctrag_o9

Оставте себе,у вас и янык и пу,должны цвести,ан нет cдыхaeте - туда вам и дорога.

20:59 — LFC-WIN

А че не Кучму и доллар по 2-5 гривны