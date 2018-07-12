ФОТО ДНЯ. Цуренко провела тренировку в Киеве

Украинская теннисистка Леся Цуренко заполняет паузу между турнирами тренировочным процессом в столице Украины.
Напомним, вторая ракетка Украины проиграла во втором круге Уимблдона.
Отметим, что следующим туриром для Цуренко станет хардовый турнир WTA International в Вашингтоне.
Источник — Twitter
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