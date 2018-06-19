Цуренко сыграет на турнире в Вашингтоне

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко будет представлена на турнире в американском Вашингтоне.
Украинка имеет восьмой рейтинг среди всех участниц основной сетки. Из топ-10 на турнире будут представлены Каролин Возняцки (2) и Слоан Стивенс (4).
Хардовый турнир серии WTA International под названием «Citi Open» пройдет с 31 июля по 8 августа.
Источник — Twitter
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