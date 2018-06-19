Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Цуренко сыграет на турнире в Вашингтоне

Украинка заявилась на хардовый турнир WTA International

  • 19.06.2018 18:16
  • 250 просмотров
  • 0 комментариев
Метки
Getty Images. Леся Цуренко
© Getty Images. Леся Цуренко
Вторая ракетка Украины Леся Цуренко будет представлена на турнире в американском Вашингтоне. 
 
Украинка имеет восьмой рейтинг среди всех участниц основной сетки. Из топ-10 на турнире будут представлены Каролин Возняцки (2) и Слоан Стивенс (4).
 
Хардовый турнир серии WTA International под названием «Citi Open» пройдет с 31 июля по 8 августа.
 

 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Twitter

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.