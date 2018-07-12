Анжелик КЕРБЕР: «Серена всегда выходит на корт побеждать»

«Остапенко начала очень хорошо, сильно давила, я пытался сопротивляться и играть в свою игру. Я знала, что она уже раньше отыгрывалась в подобных ситуациях, поэтому даже при счете 5-3 мне пришлось оставаться очень сосредоточенной.

Быть здесь снова было целью, когда я начала этом год. Прекрасное ощущение, правда остается еще один матч, но пока все чудесно.

Терпение было ключом, она играла агрессивно с первого розыгрыша, мне приходилось использовать все свои шансы, когда я могла.

У меня была хорошая предсезонная подготовка, мы старались улучшить игру на каждой тренировке, это был пошаговый процесс, также с моим психологом.

Кого я вижу, когда Серена с другой стороны сетки? Я вижу чемпионку, вот кого я вижу. Серена, независимо от того, как она играет, всегда выходит на корт, чтобы выиграть матч. Она боец, вот почему она достигла таких результатов.

Моя команда очень важна. У меня есть тренер по теннису, два тренера по фитнесу, которые по очереди работают вместе со мной, моим агентом и, конечно же, моей семьей», – сказала Кербер.

Добавим, что в случае победы на турнире немка станет четвертой ракеткой мира.