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Анжелик КЕРБЕР: «Серена всегда выходит на корт побеждать»

Немка рассказала о победе в полуфинале Уимблдона

  • 12.07.2018 17:59
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Getty Images. Анжелик Кербер
© Getty Images. Анжелик Кербер
Немецкая теннисистка Анжелик Кербер поделилась впечатлениями от полуфинала Уимблдона против Елены Остапенко (6:3, 6:3).
 
«Остапенко начала очень хорошо, сильно давила, я пытался сопротивляться и играть в свою игру. Я знала, что она уже раньше отыгрывалась в подобных ситуациях, поэтому даже при счете 5-3 мне пришлось оставаться очень сосредоточенной.
 
Быть здесь снова было целью, когда я начала этом год. Прекрасное ощущение, правда остается еще один матч, но пока все чудесно.
 
Терпение было ключом, она играла агрессивно с первого розыгрыша, мне приходилось использовать все свои шансы, когда я могла.
 
У меня была хорошая предсезонная подготовка, мы старались улучшить игру на каждой тренировке, это был пошаговый процесс, также с моим психологом.
 
Кого я вижу, когда Серена с другой стороны сетки? Я вижу чемпионку, вот кого я вижу. Серена, независимо от того, как она играет, всегда выходит на корт, чтобы выиграть матч. Она боец, вот почему она достигла таких результатов.
 
Моя команда очень важна. У меня есть тренер по теннису, два тренера по фитнесу, которые по очереди работают вместе со мной, моим агентом и, конечно же, моей семьей», – сказала Кербер.
 
Добавим, что в случае победы на турнире немка станет четвертой ракеткой мира.
 
 
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Источник — Sport.ua

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