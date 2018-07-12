ДЕЛЬ ПОТРО: «Я был близок к победе, но с Надалем нужно больше»

Хуан-Мартин дель Потро навязал борьбу Рафаэлю Надалю, но уступил в четвертьфинале Уимблдона. Игра завершилась в пяти сетах со счетом 5:7, 7:6 (9:7), 6:4, 4:6, 4:6 в пользу испанца.

«В настоящий момент я чувствую разочарование. Возможно, спустя несколько часов моё настроение изменится, и я останусь доволен уровнем показанного тенниса. Матч с первой ракеткой мира длился почти пять часов, но в итоге Рафа заслуженно победил. Мы показали отличный теннис, но Надаль выиграл, а я отправляюсь домой. Я был близок к успеху, но в игре с Рафой всегда нужно прикладывать дополнительные усилия», — сказал Хуан-Мартин дель Потро.

В полуфинальных матчах Уимблдона встретятся Новак Джокович - Рафаэль Надаль и Кевин Андерсон - Джон Иснер.