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Рафаэль НАДАЛЬ: «Четвертьфинал – важный результат»

Испанец не собирается останавливаться на достигнутом

  • 10.07.2018 13:57
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Getty Images. Рафаэль Надаль
© Getty Images. Рафаэль Надаль

Вчера Рафаэль Надаль впервые с 2011 года вышел в четвертьфинал Уимблдона, обыграв в трех сетах Иржи Веселы.

Однако первая ракетка мира заявил, что останавливаться на достигнутом не собирается:

«Безусловно, это важный результат на сегодняшний день. Тем не менее я уже не раз играл на этой стадии – это не финал и тем более не победа в соревнованиях.

На каждый турнир я приезжаю, чтобы показать лучший результат – в противном случае я бы не играл в теннис. В любом случае, я рад выходу в 1/4 финала».

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