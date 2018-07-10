Рафаэль НАДАЛЬ: «Четвертьфинал – важный результат»

Вчера Рафаэль Надаль впервые с 2011 года вышел в четвертьфинал Уимблдона, обыграв в трех сетах Иржи Веселы.

Однако первая ракетка мира заявил, что останавливаться на достигнутом не собирается:

«Безусловно, это важный результат на сегодняшний день. Тем не менее я уже не раз играл на этой стадии – это не финал и тем более не победа в соревнованиях.

На каждый турнир я приезжаю, чтобы показать лучший результат – в противном случае я бы не играл в теннис. В любом случае, я рад выходу в 1/4 финала».