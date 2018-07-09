Уимблдон. Надаль и Джокович вышли в 1/4 финала

Известные теннисисты Рафаэль Надаль и Новак Джокович сумели пробиться в 1/4 финала Уимблдона-2018.
Четвертый круг
К. Андерсон (ЮАР, 8) — Г. Монфис (Франция) — 7/6(4), 7/6(2), 5/7, 7Э6(4)
Р. Надаль (Испания, 2) — И. Веселы (Чехия) — 6/3, 6/3, 6/4
Н. Джокович (Сербия, 12) — К. Хачанов (Россия) — 6/4, 6/2, 6/2
Х. дель Потро (Аргентина, 5) — Ж. Симон (Франция) — 7/6(1), 7/6(5), 5/7, матч перенесен на вторник.
Пары соперников в 1/4 финала: Федерер — Андерсон, Раонич — Иснер; Джокович — Нисикори, Надаль — дель Потро/Симон.
Источник — Sport.ua
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