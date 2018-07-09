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Уимблдон. Надаль и Джокович вышли в 1/4 финала

Поединок между Хуаном Мартином дель Потро и Жилем Симоном перенесен на вторник

  • 09.07.2018 23:53
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Getty Images. Рафаэль Надаль
© Getty Images. Рафаэль Надаль

Известные теннисисты Рафаэль Надаль и Новак Джокович сумели пробиться в 1/4 финала Уимблдона-2018.

Четвертый круг

К. Андерсон (ЮАР, 8) — Г. Монфис (Франция) — 7/6(4), 7/6(2), 5/7, 7Э6(4)

Р. Надаль (Испания, 2) — И. Веселы (Чехия) — 6/3, 6/3, 6/4

Н. Джокович (Сербия, 12) — К. Хачанов (Россия) — 6/4, 6/2, 6/2

Х. дель Потро (Аргентина, 5) — Ж. Симон (Франция) — 7/6(1), 7/6(5), 5/7, матч перенесен на вторник.

Пары соперников в 1/4 финала: Федерер — Андерсон, Раонич — Иснер; Джокович — Нисикори, Надаль — дель Потро/Симон.

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Источник — Sport.ua

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