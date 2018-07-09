Уимблдон. Надаль и Джокович вышли в 1/4 финала

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Домагой ВИДА: «Хотел забить России паненкой» 00:43 — Footbolboy Поначалу я хотел пробить «паненкой», но решил не играть с судьбой.-------------------------------...

Хорватия - Англия 00:40 — viktor112007 всі дружно топимо за Хорватію!а я ще персонально за Віду! надіюсь, він заб'є

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ДЕ БРЮЙНЕ: «Сборная Бельгии способна выиграть чемпионат мира» 00:33 — Уже наверное не выиграет. После таких заявлений накануне, может уже и не получится. Посмотрим.

УТКИН: «Не прекращу своих симпатий к Хорватии из-за одного дол*ое*а» 00:32 — Brian10 уткиным можно было бы накормить целый хутор