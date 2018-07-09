Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Тони НАДАЛЬ: «Федерер - лучший игрок в истории, но Рафа близок к нему»

Бывший тренер испанца поделился мнением о соперничестве Надаля и Федерера

  • 09.07.2018 13:48
  • 277 просмотров
  • 0 комментариев
Метки
Getty Images. Рафаэль Надаль
© Getty Images. Рафаэль Надаль
Дядя Рафаэля Надаля Тони Надаль вспомнил матч между своим племянником и Роджером Федерером в финале Уимблдона 2008 года.
 
«Я смотрю Уимблдон дома и надеюсь на победу Рафы. Мы общаемся каждый день. Он говорит, что всё у него складывается отлично.
 
Финал Уимблдона-2008? Сложно выбрать лучший матч в истории тенниса. Например, я помню прекрасный поединок между Надалем и Джоковичем на US Open. Конечно, финал Уимблдона 2008 года по многим причинам был особенным. Можно сравнить его с битвой Макинроя и Борга, когда номер 2 взял верх над номером 1.
 
Рафа и Роджер очень преданы теннису. Джокович находится недалеко от них. Новое поколение не настолько стабильно, чтобы обойти лидеров. Пожалуй, Роджер — лучший игрок в истории, но Рафа близок к нему. Они оба являются особенными людьми для тенниса», - сказал Тони Надаль.
 
Ранее Рафаэль Надаль заявил, что не хочет играть в финале с Федеререром.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Tennis World USA

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.