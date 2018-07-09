Тони НАДАЛЬ: «Федерер - лучший игрок в истории, но Рафа близок к нему»

Дядя Рафаэля Надаля Тони Надаль вспомнил матч между своим племянником и Роджером Федерером в финале Уимблдона 2008 года.

«Я смотрю Уимблдон дома и надеюсь на победу Рафы. Мы общаемся каждый день. Он говорит, что всё у него складывается отлично.

Финал Уимблдона-2008? Сложно выбрать лучший матч в истории тенниса. Например, я помню прекрасный поединок между Надалем и Джоковичем на US Open. Конечно, финал Уимблдона 2008 года по многим причинам был особенным. Можно сравнить его с битвой Макинроя и Борга, когда номер 2 взял верх над номером 1.

Рафа и Роджер очень преданы теннису. Джокович находится недалеко от них. Новое поколение не настолько стабильно, чтобы обойти лидеров. Пожалуй, Роджер — лучший игрок в истории, но Рафа близок к нему. Они оба являются особенными людьми для тенниса», - сказал Тони Надаль.