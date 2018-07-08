Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Рафаэль НАДАЛЬ: «Не хочу играть в финале с Федерером»

Испанец предпочел бы сыграть с другим соперником

  • 08.07.2018 13:46
  • 545 просмотров
  • 0 комментариев
Метки
Getty Images. Рафаэль Надаль
© Getty Images. Рафаэль Надаль

Вчера Рафаэль Надаль пробился в четвертый раунд Уимблдона, что гарантировало ему сохранение первого места в рейтинге АТР по окончании турнира.

Испанец признался, что если выйдет в финал, то не хотел бы там встретиться с Роджером Федерером:

«Если мне удастся дойти до финала Уимблдона, то я предпочту сыграть там не с Федерером, а с более лёгким соперником — я же не глупый. Но в любом случае выход в финал будет отличным результатом, и простого соперника там быть не может».

В четвертом круге соперником Надаля будет Иржи Веселы.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.