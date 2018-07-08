Рафаэль НАДАЛЬ: «Не хочу играть в финале с Федерером»

Вчера Рафаэль Надаль пробился в четвертый раунд Уимблдона, что гарантировало ему сохранение первого места в рейтинге АТР по окончании турнира.

Испанец признался, что если выйдет в финал, то не хотел бы там встретиться с Роджером Федерером:

«Если мне удастся дойти до финала Уимблдона, то я предпочту сыграть там не с Федерером, а с более лёгким соперником — я же не глупый. Но в любом случае выход в финал будет отличным результатом, и простого соперника там быть не может».

В четвертом круге соперником Надаля будет Иржи Веселы.