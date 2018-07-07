Ястремская сыграет в финале турнира в Риме

Украинская теннисистка в полуфинале встречалась с спортсменкой с Испании Сильвией Солер-Эсипиносой.
Матч длился 1 час, 3 минуты. Ястремская проиграла два гейма на старте, но далее выиграла шесть геймов из семи. Во втором сете украинка также действовала уверенно, сделав три брейка и ни разу не проиграв свою подачу. Как результат, победа в двух сетах со счетом 6:3, 6:1.
Рим, полуфинал
Даяна Ястремская (Украина, 2) - Сильвия Солер-Эспиноса (Испания) 6:3, 6:1
В финале турнира в Риме Ястремская сыграет с победительницей матча между россиянкой Анастасией Потаповой и Жиль Тайхманн из Швейцарии.
Напомним, ранее Даяна Ястремская играла в финале турнира в Илкли.
Источник — Sport.ua
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