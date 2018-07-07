Ястремская сыграет в финале турнира в Риме

Украинская теннисистка в полуфинале встречалась с спортсменкой с Испании Сильвией Солер-Эсипиносой.

Матч длился 1 час, 3 минуты. Ястремская проиграла два гейма на старте, но далее выиграла шесть геймов из семи. Во втором сете украинка также действовала уверенно, сделав три брейка и ни разу не проиграв свою подачу. Как результат, победа в двух сетах со счетом 6:3, 6:1.

Рим, полуфинал Даяна Ястремская (Украина, 2) - Сильвия Солер-Эспиноса (Испания) 6:3, 6:1