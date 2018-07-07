Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Ястремская сыграет в финале турнира в Риме

Украинская теннисистка в шаге от победы на соревнованиях

  • 07.07.2018 17:21
  • 395 просмотров
  • 0 комментариев
Метки
btu.org.ua. Даяна Ястремская
© btu.org.ua. Даяна Ястремская
Украинская теннисистка в полуфинале встречалась с спортсменкой с Испании Сильвией Солер-Эсипиносой. 
 
Матч длился 1 час, 3 минуты. Ястремская проиграла два гейма на старте, но далее выиграла шесть геймов из семи. Во втором сете украинка также действовала уверенно, сделав три брейка и ни разу не проиграв свою подачу. Как результат, победа в двух сетах со счетом 6:3, 6:1.
 
Рим, полуфинал
Даяна Ястремская (Украина, 2) - Сильвия Солер-Эспиноса (Испания) 6:3, 6:1
 
В финале турнира в Риме Ястремская сыграет с победительницей матча между россиянкой Анастасией Потаповой и Жиль Тайхманн из Швейцарии. 
 
Напомним, ранее Даяна Ястремская играла в финале турнира в Илкли.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.