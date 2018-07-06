Уимблдон. Людмила Киченок вышла во второй раунд турнира в миксте

За 1 час и 18 минут Людмила и Артем оформили путевку во втором раунд. Киченок и Ситак выполнили три брейка за матч и проиграли на своей подаче только один.
Первый круг
Людмила Киченок (Украина) / Артем Ситак (Новая Зеландия) - Мария Иригойен / Леонардо Майер (Аргентина) 6:4, 7:5
В прошлом году на Уимблдоне Людмила Киченок в дуэте с Мате Павичем (Хорватия) дошла до 1/4 финала в смешанном разряде. Лучший результат Артема Ситака в миксте на травяном мэйджоре - третий раунд в 2015 году.
Далее украинка и новозеландец встретятся с первыми ракетками турнира - хорватом Мате Павичем и Габриэлой Дабровски из Канады.
*Аргентинский дуэт заменил в сетке представителей Хорватии Антонио Шанчича и Петру Мартич.
Напомним, ранее Надежда Киченок одержала победу на старте Уимблдона в миксте.
Источник — Большой теннис Украины
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