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Уимблдон. Надежда Киченок одержала победу на старте турнира в миксте

Украинская теннисистка с победы начала выступление в смешанном парном разряде

  • 06.07.2018 22:23
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Getty Images. Надежда Киченок
© Getty Images. Надежда Киченок
Встреча продолжалась более 2,5 часов. В решающей партии Киченок и Даниэлл при счете 4:5 отыграли матчбол и оформили два брейка против одного у соперников.
 
Первый круг
Надежда Киченок (Украина) / Маркус Даниэлл (Новая Зеландия) - Уго Нис (Франция) / Суко Аояма (Япония) 7:5, 6:7(4), 8:6
 
Ранее в этом году Надежда Киченок выступила в миксте с Марселом Гранольерсом из Испании на Australian Open, где пара прошла во второй раунд. Новозеландец Маркус Даниэлл в прошлом сезоне также играл в миксте на Уимблдоне и проиграл на старте.
 
Во втором раунде украинско-новозеландский дуэт будут ждать десятые сеяные - колумбиец Хуан Себастьян Кабал и Абигейл Спирс из США.
 
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Источник — Большой теннис Украины

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