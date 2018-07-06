Уимблдон. Надежда Киченок одержала победу на старте турнира в миксте

Встреча продолжалась более 2,5 часов. В решающей партии Киченок и Даниэлл при счете 4:5 отыграли матчбол и оформили два брейка против одного у соперников.
Первый круг
Надежда Киченок (Украина) / Маркус Даниэлл (Новая Зеландия) - Уго Нис (Франция) / Суко Аояма (Япония) 7:5, 6:7(4), 8:6
Ранее в этом году Надежда Киченок выступила в миксте с Марселом Гранольерсом из Испании на Australian Open, где пара прошла во второй раунд. Новозеландец Маркус Даниэлл в прошлом сезоне также играл в миксте на Уимблдоне и проиграл на старте.
Во втором раунде украинско-новозеландский дуэт будут ждать десятые сеяные - колумбиец Хуан Себастьян Кабал и Абигейл Спирс из США.
Напомним, ранее Надежда Киченок выиграла в первом раунде Уимблдона в паре.
Источник — Большой теннис Украины
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.