Уимблдон. Надежда Киченок одержала победу на старте турнира в миксте

Встреча продолжалась более 2,5 часов. В решающей партии Киченок и Даниэлл при счете 4:5 отыграли матчбол и оформили два брейка против одного у соперников.

Первый круг

Надежда Киченок (Украина) / Маркус Даниэлл (Новая Зеландия) - Уго Нис (Франция) / Суко Аояма (Япония) 7:5, 6:7(4), 8:6

Ранее в этом году Надежда Киченок выступила в миксте с Марселом Гранольерсом из Испании на Australian Open, где пара прошла во второй раунд. Новозеландец Маркус Даниэлл в прошлом сезоне также играл в миксте на Уимблдоне и проиграл на старте.

Во втором раунде украинско-новозеландский дуэт будут ждать десятые сеяные - колумбиец Хуан Себастьян Кабал и Абигейл Спирс из США.