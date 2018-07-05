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Ястремская обыграла Яни во втором круге турнира в Риме

Украинка вышла в третий раунд соревнований

  • 05.07.2018 16:31
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Getty Images. Даяна Ястремская
© Getty Images. Даяна Ястремская
18-летняя украинка Даяна Ястремская (№127 WTA) одержала вторую победу на грунтовом 60-тысячнике в Италии. Во втором круге спортсменка обыграла представительницу Венгрии Реку-Луку Яни. 
 
В стартовом матче она обыграла еще одну украинку Катарину Завацкую (№211 WTA), которая старше ее на несколько месяцев.
 
Рим. Второй круг
Река-Лука Яни (Венгрия) – Даяна Ястремская (Украина) 3:6, 2:6.
 
В третьем круге турнира Ястремская встретится с чешской теннисисткой Анастасией Зарицкой.
 
Напомним, в первом круге Ястремская обыграла другую украинку Катарину Завацкую.
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Источник — Sport.ua

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