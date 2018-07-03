Ястремская обыграла Завацкую на турнире ITF в Риме

18-летняя украинка Даяна Ястремская (№127 WTA) вышла во второй круг грунтового 60-тысячника в Италии. В стартовом матче она обыграла еще одну украинку Катарину Завацкую (№211 WTA), которая старше ее на несколько месяцев.
Рим. Первый круг
Даяна Ястремская (Украина) – Катарина Завацкая (Украина) – 6:3, 6:4
Это вторая победа Даяны в очных матча против Катарины. Впервые они встречались на турнире в Дунакеси в 2017 году.
Во втором раунде Ястремская встретится с победительницей пары Река-Лука Яни (Венгрия) - Жаклин Адина Кристиан (Румыния).
Напомним, действующей победительницей турнира в Риме является украинка Катерина Козлова.
Источник — Sport.ua
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Прощай, Завася, прости, но тошнит от тебя и твоего зверька.
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