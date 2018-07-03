Ястремская обыграла Завацкую на турнире ITF в Риме

Молодец, Даяша!Прощай, Завася, прости, но тошнит от тебя и твоего зверька.

18:02 — pylyporlyk

Мандзюки народились у Криму, там живуть батьки, вони до них їздять. Вони справжні патріоти Україн...

18:01 — logibro

Действительно, совести нет. В Крыму, кровавый отдых на наших костях, будь ты проклята

17:56 — Oles Khorungiy

Как тебе в Крыму отдыхается, шалава? Ничего не екает? Хотя, по-моему, Мандзюк родом из Крыма. В м...