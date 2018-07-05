Уимблдон. Людмила Киченок уступает во втором круге парного турнира

даже Заре уже надоел этот спектакль напомаженного Денисова

16:45 — jekavayp

настойка глода в затоке Кальмиуса - это не пивко на берегу моря, не путай

16:44 — jekavayp

погугли сначала что такое демократия и свобода слова , а потом еще раз хорошенько подумай при чем...

16:44 — dadaali

Ты типичный пид.ар, нет - ты пид.ар с большой буквы. Твой высер - похож на запоребриковый высер,...

16:44 — dadaali

Ты типичный пид.ар, нет - ты пид.ар с большой буквы. Твой высер - похож на запоребриковый высер,...

16:43 — dadaali

Ты типичный пид.ар, нет - ты пид.ар с большой буквы. Твой высер - похож на запоребриковый высер,...

16:40 — dima.gerrard

Вот вам демократия действий, вот вам и свобода