Уимблдон. Людмила Киченок уступает во втором круге парного турнира

Людмила Киченок в паре с Аллой Кудрявцевой из России во втором круге Уимблдонского турнира встречалась с дуэтом Бетани Маттек-Сандс (США) – Луси Шафаржова (Чехия).
Украинско-российская пара не сумела победить в этом матче. Игра завершилась со счетом 6:7, 5:7.
Матч длился 1 час, 43 минуты. В первом сете соперницы не отдавали своих подач и игра перешла на тай-брейк. В результате Маттек--Сандс и Шафаржова победили со счетом 8:6. Во второй партии при счете 3:2 Киченок и Кудрявцева сделали брейк и вышли вперед со счетом 4:2. Но в следующем гейме проиграли свою подачу и еще одну в конце сета. Как результат 5:7, поражение в игре.
Уимблдон, парный разряд, второй круг
Людмила Киченок (Украина) /Алла Кудрявцева (Россия) - Бетани Маттек-Сандс (США) / Луси Шафаржова (Чехия) - 6:7 (6:8), 5:7.
Ранее Леся Цуренко уступила во втором круге Уимблдона Барбаре Стрыцовой.
Источник — Sport.ua
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