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Сергей СТАХОВСКИЙ: «Где-то мне не повезло, где-то не сложилось»

Украинский теннисист прокомментировал поражение от Сэма Куэрри на Уимблдоне

  • 05.07.2018 07:35
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Getty Images. Сергей Стаховский
© Getty Images. Сергей Стаховский

Украинский теннисист Сергей Стаховский прокомментировал поединок против одиннадцатого сеяного Сэма Куэрри на Уимблдоне. Стаховский потерпел поражение в трех сетах со счетом 6/7(4), 3/6, 3/6.

«Исход первого сета изменил и картину игры, и весь матч. Где-то мне не повезло, где-то не сложилось, на тайбрейке на 4-5 мяч зацепил линию, а здесь они меняют направление мяча. Был уверен, что мяч улетит, а он залетел в итоге, и здесь невозможно прочитать, насколько сильно мяч остановится. «Отрезал» тогда - и «отрезал» в аут.

В первом сете я ощущал, что в розыгрышах у меня гораздо больше шансов, чем у Куэрри. Мне казалось, что он выезжает именно на подаче. У него не было брейкпоинтов за всю партию. Во втором сете у меня был один плохой гейм через вторые подачи. Когда я стал немного хуже подавать, а он продолжил хорошо, то тогда он и в розыгрышах начал чувствовать себя комфортней. Мой план на игру был его развозить по корту. В первом сете были такие «кошки-мышки», розыгрышей было мало, он боялся играть агрессивно под этим давлением, что розыгрышей мало, он не распылял мячи.

Да, я выиграл в нашем последнем матче, но то было на харде. Выиграй бы я первый сет сегодня, мог бы матч сложиться по-другому. Куэрри сегодня сыграл намного лучше. Не могу сказать, что я должен был выигрывать, но проиграл. У меня были шансы, но в важные моменты он сыграл лучше меня. Мог я и во втором сете переломить ход игры, но опять же, на этих мячах он сыграл лучше. Можно, конечно, ждать ошибок, но он играл хорошо. У него не было запаса, как мне показалось, но он реально очень чисто отыграл на подаче. Когда тебе постоянно 133 мили прилетает, трудно становится это контролировать. Вторые подачи у него были крученые, она высоко летит и однорукому слева ее тяжело опасно принимать, поэтому приходится резать. Кто-то, возможно, и может что-то увидеть, чтобы прочитать его подачу, у него иногда видно косую, но на втором мяче я, по крайней мере, ничего не видел, чтобы угадать направление.

Какие планы дальше? Завтра днем улетаю в Америку и буду готовиться к Ньюпорту. Еще не решил, что будет потом. Может выступлю еще в Атланте, но скорее всего вернусь в Европу и сыграю пару «челленджеров» перед квалификацией US Open», — сказал Стаховский.

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Источник — Большой теннис Украины

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