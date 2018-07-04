Сергей Стаховский – Сэм Куэрри. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Четвертого июля на Уимблдоне Сергей Стаховский (№109 ATP) проведет матч второго круга против прошлогоднего полуфиналиста Сэма Куэрри (№13 ATP) из США.
Поединок состоится на корте №12 вторым запуском после женского матча Луксика Кумхум – Мэдисон Киз. Ориентировочное время начала поединка – 15:00 по Киеву.
Букмекеры отдают предпочтение американцу – 1,2. Коэффициент на победу украинца – 5,2. В очных встречах между теннисистами равенство – 1:1. Последний поединок выиграл Куэрри (первый круг US Open-2014).
В третьем круге победителя пары ждет противостояние с Паоло Лоренци из Италии или Гаэлем Монфисом из Франции.
Напомним, в первом круге Стаховский в пяти сетах переиграл Жоао Соузу из Португалии.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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