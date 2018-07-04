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Сергей Стаховский – Сэм Куэрри. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию поединка второго круга Уимблдона

  • 04.07.2018 13:04
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Getty Images. Сергей Стаховский
© Getty Images. Сергей Стаховский
Четвертого июля на Уимблдоне Сергей Стаховский (№109 ATP) проведет матч второго круга против прошлогоднего полуфиналиста Сэма Куэрри (№13 ATP) из США.
 
Поединок состоится на корте №12 вторым запуском после женского матча Луксика Кумхум – Мэдисон Киз. Ориентировочное время начала поединка – 15:00 по Киеву.
 

Букмекеры отдают предпочтение американцу – 1,2. Коэффициент на победу украинца – 5,2. В очных встречах между теннисистами равенство – 1:1. Последний поединок выиграл Куэрри (первый круг US Open-2014).
 
В третьем круге победителя пары ждет противостояние с Паоло Лоренци из Италии или Гаэлем Монфисом из Франции.
 
 
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
 
 
 
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Источник — Sport.ua

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