Сергей Стаховский – Сэм Куэрри. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Теоретически все могут.

13:50 — epikaey

Скдьи не умеют признавать своих ощибок, а если им еще и за результат заплатили, что они на выстре...

13:40 —

как не крути VAR нужная вещь

13:36 — serge1234

Дай криворуким хоть новейший девайс, они им консервы будет открывать

13:30 — aga_aga

Автор статті проплачений?Сам же написав: "судьи приняли верные решения в 95% случаев, не исп...

13:22 — MacGyver

Во многих случаях мяч в штрафной попадал в руку защитника с растояния в полметра. В одних случаях...