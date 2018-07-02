Стаховский с боями вышел во второй круг Уимблдона

Украинский теннисист Сергей Стаховский (№109 ATP) выиграл матч первого круга основной сетки против Жоао Соузы (№45 ATP) из Португалии. Для победы украинцу понадобилось три с половиной часа.

Уимблдон. Первый круг

Сергей Стаховский (Украина) – Жоао Соуза (Португалия) – 6:3, 6:3, 5:7, 1:6, 6:4

Первые два сета прошли в более-менее равной борьбе с небольшим преимуществом украинца. Он лучше подавал, уверенно выходил к сетке и практически не давал шансов Соузе зацепится за брейк. Хотя португалец имел неплохой шанс в первой партии выйти вперед, но не сумел реализовать 2 брейкпоинта в пятом гейме, за что сразу же и был наказан.

Во второй партии ситуация повторилась, в шестом гейме Стаховский снова взял подачу соперника и уверенно привел сет к победе, еще раз огорчив португальца на его подаче в девятом гейме.

В третьей партии впервые в матче Соуза реализовал брейкпоинт. Украинец оказался в затруднительной ситуации, но все же смог восстановить статус-кво. К сожалению, при счете 5:5 он снова отдал свою подачу и сет остался за португальцем.