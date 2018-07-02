Стаховский с боями вышел во второй круг Уимблдона

Украинский теннисист Сергей Стаховский (№109 ATP) выиграл матч первого круга основной сетки против Жоао Соузы (№45 ATP) из Португалии. Для победы украинцу понадобилось три с половиной часа.
Уимблдон. Первый круг
Сергей Стаховский (Украина) – Жоао Соуза (Португалия) – 6:3, 6:3, 5:7, 1:6, 6:4
Первые два сета прошли в более-менее равной борьбе с небольшим преимуществом украинца. Он лучше подавал, уверенно выходил к сетке и практически не давал шансов Соузе зацепится за брейк. Хотя португалец имел неплохой шанс в первой партии выйти вперед, но не сумел реализовать 2 брейкпоинта в пятом гейме, за что сразу же и был наказан.
Во второй партии ситуация повторилась, в шестом гейме Стаховский снова взял подачу соперника и уверенно привел сет к победе, еще раз огорчив португальца на его подаче в девятом гейме.
В третьей партии впервые в матче Соуза реализовал брейкпоинт. Украинец оказался в затруднительной ситуации, но все же смог восстановить статус-кво. К сожалению, при счете 5:5 он снова отдал свою подачу и сет остался за португальцем.
В четвертом сете Жоао быстро повел в счете, Стаховский начал играть хуже, даже показалось, что его покинули силы. Соуза продолжил наращивать преимущество, организовав второй, а потом и третий брейк.
Судьба матча должна была решиться в пятом сете. Стаховский собрался и повел 3:1. В седьмом гейме он снова зацепился на подаче соперника и даже совершил эффектный прыжок в стиле Шовковского. Результата это не принесло, но на своей подаче украинец продолжил играть успешно, что и принесло ему победу.
Во втором круге Стаховский сыграет с прошлогодним полуфиналистом Сэмом Куэрри из США.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.