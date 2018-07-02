Леся Цуренко – Тимея Бабош. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

2 июля на Уимблдоне вторая ракетка Украины Леся Цуренко (№34 WTA) проведет поединок первого круга против Тимеи Бабош (№38 WTA) из Венгрии.
Матч будет сыгран четвертым запуском на корте №5. Ориентировочное время начала матча – 19:00 по Киеву.
Букмекеры отдают преимущество украинке – 1,6, победа венгерки оценена коэффициентом 2,5. Ранее теннисистки встречаилсь 4 раза, трижды побеждала украинка (все победы – на харде).
Плеер с виедотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport1
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