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Леся Цуренко – Тимея Бабош. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию поединка первого круга Уимблдона

  • 02.07.2018 14:51
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Getty Images. Леся Цуренко
© Getty Images. Леся Цуренко
2 июля на Уимблдоне вторая ракетка Украины Леся Цуренко (№34 WTA) проведет поединок первого круга против Тимеи Бабош (№38 WTA) из Венгрии.
 
Матч будет сыгран четвертым запуском на корте №5. Ориентировочное время начала матча – 19:00 по Киеву.
 
Букмекеры отдают преимущество украинке – 1,6, победа венгерки оценена коэффициентом 2,5. Ранее теннисистки встречаилсь 4 раза, трижды побеждала украинка (все победы – на харде).
 
Плеер с виедотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
 
 
 
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Источник — Sport1

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