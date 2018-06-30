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Роджер ФЕДЕРЕР: «Мне не нужна мотивация, чтобы играть на Уимблдоне»

Швейцарец с нетерпением ждет старта Открытого чемпионата Лондона

  • 30.06.2018 13:49
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Getty Images. Роджер Федерер
© Getty Images. Роджер Федерер
Роджер Федерер в преддверии Уимблдона рассказал о том, что его мотивирует играть в теннис в 36 лет. 
 
«Было очень необычно выиграть Уимблдон в прошлом году. Это была моя восьмая победа – я сумел превзойти достижение своего кумира Пита Сампраса. Я не проиграл ни одного сета на турнире, на котором сыграл впервые 15 лет назад – я не мог поверить, что такое возможно. 
 
Я не нуждаюсь в мотивации. Я просто не могу дождаться, чтобы в очередной раз сыграть на Уимблдоне. Если в один день мне понадобится мотивация для игры на Уимблдоне, это будет означать начало конца», – цитирует вторую ракетку мира Tennis World USA.
 
Федерер получил первый номер посева на Уимблдоне. Уже в понедельник, 2 июля, Федереру предстоит начать защиту титула на Уимблдоне.
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Источник — Tennis World USA

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