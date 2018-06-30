Роджер ФЕДЕРЕР: «Мне не нужна мотивация, чтобы играть на Уимблдоне»

Роджер Федерер в преддверии Уимблдона рассказал о том, что его мотивирует играть в теннис в 36 лет.

«Было очень необычно выиграть Уимблдон в прошлом году. Это была моя восьмая победа – я сумел превзойти достижение своего кумира Пита Сампраса. Я не проиграл ни одного сета на турнире, на котором сыграл впервые 15 лет назад – я не мог поверить, что такое возможно.

Я не нуждаюсь в мотивации. Я просто не могу дождаться, чтобы в очередной раз сыграть на Уимблдоне. Если в один день мне понадобится мотивация для игры на Уимблдоне, это будет означать начало конца», – цитирует вторую ракетку мира Tennis World USA.