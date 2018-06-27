Уимблдон. Роджер Федерер получил первый номер посева

Стал известен список сеяных на Уимблдоне в мужском одиночном разряде. Первый номер посева получил действующий чемпион швейцарец Роджер Федерер, второй — испанец Рафаэль Надаль, третий — хорват Марин Чилич, четвертый — представитель Германии Александр Зверев, пятый — аргентинец Хуан-Мартин дель Потро, шестой — болгарин Григор Димитров, седьмой — австриец Доминик Тим, восьмой — южноафриканец Кевин Андерсон, девятый — американец Джон Иснер, десятый — бельгиец Давил Гоффен.
Бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович посеян под 12-м номером.
Украинские теннисисты в список сеяных не попали.
Турнир пройдет со 2-го по 15-е июля.
Источник — Чемпионат
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