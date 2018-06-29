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Уимблдон. Пять украинских теннисисток сразятся в парном разряде

В число сеяных попала только пара Людмилы Киченок

  • 29.06.2018 17:15
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Getty Images. Людмила Киченок
© Getty Images. Людмила Киченок
Пять украинских теннисисток примут участие в парном разряде Уимблдона.
 
Единственная сеяная пара Людмила Киченок / Алла Кудрявцева (Россия) в первом круге встретится с дуэтом Бетани Маттек-Сэндс (США) / Люси Шафаржова (Чехия).
 
Остальные украинки в число сеяных не попали.
 
Надежда Киченок / Анастасия Родионова (Австралия) - Анастасия Павлюченкова (Россия) / Саманта Стосур ( обе Австралия).
 
Катерина Козлова / Белинда Бенчич (Швейцария) - Лара Арруабаррена / Аранча Парра-Сантонья (обе Испания).
 
Катерина Бондаренко / Александра Крунич (Сербия) - Гарриет Дарт / Кэти Данн (обе Великобритания) [WC].
 
Ольга Савчук / Элисон Риск (США) - Габриэла Дабровски (Канада) / Сюй Ифань (Китай) [6]
 
Во втором круге Надежда Киченок может встретиться с первыми сеяными, Катерина Бондаренко – со вторыми.
 
Ранее стали известны соперники украинцев и украинок в одиночном разряде.
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Источник — Sport.ua

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