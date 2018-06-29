Уимблдон. Пять украинских теннисисток сразятся в парном разряде

Такое чувство что это все те же, что и были в прошлый раз

"Могу сказать одно: новички у нас будут. Не в таком количестве, как мы их покупали раньше – ...

17:44 — FCEnergiyaNK

Это ж надо было додуматься так вырядиться на подписание контракта?!

17:34 — scorpio16

Капец , нападающего нет толкового ( Беседин конечно пашет на поле, но главная цель нападающего за...

17:26 — xxxpatrikxxx

краще рудько -той хоть молодший