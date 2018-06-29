Уимблдон. Пять украинских теннисисток сразятся в парном разряде

Пять украинских теннисисток примут участие в парном разряде Уимблдона.
Единственная сеяная пара Людмила Киченок / Алла Кудрявцева (Россия) в первом круге встретится с дуэтом Бетани Маттек-Сэндс (США) / Люси Шафаржова (Чехия).
Остальные украинки в число сеяных не попали.
Надежда Киченок / Анастасия Родионова (Австралия) - Анастасия Павлюченкова (Россия) / Саманта Стосур ( обе Австралия).
Катерина Козлова / Белинда Бенчич (Швейцария) - Лара Арруабаррена / Аранча Парра-Сантонья (обе Испания).
Катерина Бондаренко / Александра Крунич (Сербия) - Гарриет Дарт / Кэти Данн (обе Великобритания) [WC].
Ольга Савчук / Элисон Риск (США) - Габриэла Дабровски (Канада) / Сюй Ифань (Китай) [6]
Во втором круге Надежда Киченок может встретиться с первыми сеяными, Катерина Бондаренко – со вторыми.
Источник — Sport.ua
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