Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Уимблдон. Элина Свитолина сразится с Татьяной Марией

Украинские теннисистки узнали имена соперниц в первом круге Уимблдона-2018

  • 29.06.2018 13:09
  • 1930 просмотров
  • 12 комментариев
Метки
Getty Images. Элина Свитолина
© Getty Images. Элина Свитолина

В пятницу, 29-го июня, состоялась жеребьевка Уимблдона-2018 в одиночном женском разряде. Украинские теннисистки узнали своих соперниц в первом круге соревнований.

Элина Свитолина, получившая пятый номер посева, на старте турнира сыграет против немки Татьяны Марии (№48), которая на прошлой неделе стала чемпионкой турнира на Мальорке. Ранее теннисистки встречались четыре раза (2-2), а в последнем матче, состоявшемся в 2016 году в Пекине, победу праздновала украинка. Свитолина шестой год подряд выступит в основной сетке Уимблдона, а свой лучший результат она показала в прошлом сезоне, дойдя до четвертого круга.

Леся Цуренко (№34) в стартовом матче турнира матче встретится с Тимеей Бабош (№37) из Венгрии. Наша теннисистка трижды обыгрывала венгерку, в том числе в этом сезоне на турнире в Хобарте. В прошлом году Цуренко дошла до третьего круга (лучший результат за семь лет участия), в котором уступила будущей полуфиналистке Магдалене Рыбариковой.

Катерина Козлова (№67) постарается выиграть свой первый матч на траве в этом сезоне во встрече с американкой Дженнифер Брэйди (№75). Уроженка Николаева только раз играла в основной сетке Уимблдона: в 2016 году она уступила в стартовом матче Агнешке Радваньской.

Катерина Бондаренко (№89) выступление на турнире начнет матчем против Люси Шафаржовой (№66) из Чехии. Чешка ведет 2-1 в счете личных противостояний и победила в последней встрече с украинкой в 2015 году в Штутгарте. Для Бондаренко это будет уже 11-й Уимблдон. В последний раз Катерина побеждала в основной сетке в 2012 году, а в 2011 смогла дойти до третьего круга.

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Большой теннис Украины

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    rom1x
      rom1x, 29.06.2018 13:12
    0
    Так с Татьяной или Марией?
    Ссылка
    aleksanddr2018
      aleksanddr2018, 29.06.2018 13:20
    +5
    rom1x, 29.06.2018 13:12
    Так с Татьяной или Марией?
    С двумя сразу)))
    Ссылка
    Сергей Богданов
      Сергей Богданов, 29.06.2018 13:39
    +2
    А в третем круге может состояться встреча с сереной, хотя обеим надо еще до этого раунда дойти
    Ссылка
    kh_2018
      kh_2018, 29.06.2018 13:41
    +3
    у Свитолиной в третьем круге может осуществится её желание сыграть с Сереной W.
    Успешной игры без нервов себе и болельщикам!
    Ссылка
    blade2017
      blade2017, 29.06.2018 13:48
    +1
    У мужчин пять "лаки-лузеров."
    Ссылка
    aleksanddr2018
      aleksanddr2018, 29.06.2018 13:57
    +1
    Опять жребий не фонтан. Удачи всем!
    Ссылка
    Сергей Богданов
      Сергей Богданов, 29.06.2018 13:57
    0
    Вообще жеребьевка не фонтан для первого круга у всех трудные соперницы легко не будет ни кому! Хотя у девушек сейчас такая конкуренция и заруба, посмотрите на всю сетку там просто ад
    Ссылка
    dudigo78
      dudigo78, 29.06.2018 14:04
    0
    Жереб гірше не придумаєш. Та ще й на траві. Шансів захистити минулорічний вихід в 1/8 один до десяти
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
    Vladislav Pohily, 29.06.2018 14:24
    +1
    dudigo78, 29.06.2018 14:04
    Жереб гірше не придумаєш. Та ще й на траві. Шансів захистити минулорічний вихід в 1/8 один до десяти
    Для Еліни гарна\погана сітка поняття дуже відносне. Скільки разів вона отримувала здавалось зелений коридор до 1\2, чи навіть фіналу і це їй зовсім не допомагало. Можливо важка сітка навіть краще. Буде одразу налаштовуватись на гру, а не розкачуватись, як вона це любе. А взагалі на траві я від неї якихось досягнень не чекаю.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 29.06.2018 14:33
    0
    Вроде никому из девчат не попались сеяные соперницы, а жеребьевка отвратная. Неплохими шансы на выход хотя бы во второй круг были только у Козловой, но у нее игра на траве совсем сейчас не идет. У всех остальных соперницы будут фаворитками. Включая Свитолину, поскольку Мария - стопроцентно травяной игрок, до сих пор играющий в стиле серв-энд-воллей.
    Ссылка
    Сергей Богданов
      Сергей Богданов, 29.06.2018 14:38
    0
    Stanislav Matusevych, 29.06.2018 14:33
    Вроде никому из девчат не попались сеяные соперницы, а жеребьевка отвратная. Неплохими шансы на выход хотя бы во второй круг были только у Козловой, но у нее игра на траве совсем сейчас не идет. У всех остальных соперницы будут фаворитками. Включая Свитолину, поскольку Мария - стопроцентно травяной игрок, до сих пор играющий в стиле серв-энд-воллей.
    леся будет т фаворитом в своей паре, думаю за нее можно быть спокойным, в остальных совсем не уверен, уже хочу посмотреть как Эля будет обводить Марию, тренерский штаб должен Элину подготовить к необычной игре соперницы
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 29.06.2018 14:43
    0
    Сергей Богданов, 29.06.2018 14:38
    леся будет т фаворитом в своей паре, думаю за нее можно быть спокойным, в остальных совсем не уверен, уже хочу посмотреть как Эля будет обводить Марию, тренерский штаб должен Элину подготовить к необычной игре соперницы
    Никак не будет обводить, потому что с этим компонентом у нее серьезные проблемы, а свечки она не кидает, видимо, принципиально. При том, что этот элемент значительно проще в выполнении, чем обводки. Я сам, хоть это и невеликий показатель, чаще всего боролся с выходами к сетке соперников именно свечками))
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.