Уимблдон. Элина Свитолина сразится с Татьяной Марией

В пятницу, 29-го июня, состоялась жеребьевка Уимблдона-2018 в одиночном женском разряде. Украинские теннисистки узнали своих соперниц в первом круге соревнований.

Элина Свитолина, получившая пятый номер посева, на старте турнира сыграет против немки Татьяны Марии (№48), которая на прошлой неделе стала чемпионкой турнира на Мальорке. Ранее теннисистки встречались четыре раза (2-2), а в последнем матче, состоявшемся в 2016 году в Пекине, победу праздновала украинка. Свитолина шестой год подряд выступит в основной сетке Уимблдона, а свой лучший результат она показала в прошлом сезоне, дойдя до четвертого круга.

Леся Цуренко (№34) в стартовом матче турнира матче встретится с Тимеей Бабош (№37) из Венгрии. Наша теннисистка трижды обыгрывала венгерку, в том числе в этом сезоне на турнире в Хобарте. В прошлом году Цуренко дошла до третьего круга (лучший результат за семь лет участия), в котором уступила будущей полуфиналистке Магдалене Рыбариковой.

Катерина Козлова (№67) постарается выиграть свой первый матч на траве в этом сезоне во встрече с американкой Дженнифер Брэйди (№75). Уроженка Николаева только раз играла в основной сетке Уимблдона: в 2016 году она уступила в стартовом матче Агнешке Радваньской.

Катерина Бондаренко (№89) выступление на турнире начнет матчем против Люси Шафаржовой (№66) из Чехии. Чешка ведет 2-1 в счете личных противостояний и победила в последней встрече с украинкой в 2015 году в Штутгарте. Для Бондаренко это будет уже 11-й Уимблдон. В последний раз Катерина побеждала в основной сетке в 2012 году, а в 2011 смогла дойти до третьего круга.

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