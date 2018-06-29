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Каролин ВОЗНЯЦКИ: «Могу побороться за победу на Уимблдоне»

Вторая ракетка мира оценила свои шансы на предстоящем турнире

  • 29.06.2018 09:07
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Getty Images. Каролин Возняцки
© Getty Images. Каролин Возняцки

Уже в понедельник, 2 июля начнется второй в сезоне турнир Большого Шлема – Уимблдон. Вторая ракетка мира Каролин Возняцки считает, что может побороться за победу на турнире:

«Я всегда ставлю перед собой максимальные цели. На Уимблдоне очень много опасных соперниц, поэтому ради успеха на турнире необходимо обыграть каждую из них.

На мой взгляд, я хорошо играю на травяном покрытии, так что не вижу причин, по которым не могу побороться за победу на Уимблдоне. Для меня самым сложным турниром Большого шлема является Ролан Гаррос, но на всех остальных мэйджорах я способна добиться итогового успеха».

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Источник — Tennis World USA

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