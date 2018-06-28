Элина СВИТОЛИНА: «На Уимблдоне я буду как дома»

Накануне старта на Уимблдоне Элина Свитолина рассказала, почему перебралась в Лондон.

«Я решила переехать в Лондон, потому что здесь созданы идеальные условия для тренировок. И отсюда очень удобно летать и в Штаты, и в Китай, и в любое место в Европе.

Я много лет работаю с англичанами. В Лондоне мне нравится атмосфера, городские рынки, как его украшают под Рождество. «Уимблдон» – большое событие для города, все здесь следят за теннисом. Плюс, я большая футбольная фанатка, так что в Лондоне сочетается сразу куча всего, что мне нравится.

Этим летом я впервые сыграю «Уимблдон» с тех пор, как переехала в Лондон, и думаю, мне это поможет. Я буду чувствовать себя совсем как дома.

Мне нравится уимблдонская атмосфера, его традиции. Лондон вообще такое место, где очень важно соблюдать правила, и то же самое касается «Уимблдона». Иногда это бывает непросто, но в этом и есть своеобразие «Уимблдона» и то, что делает его таким особенным. Он отличается от других турниров, у него свои правила. Я ничего против этих правил не имею. Играть в Лондоне – это отдельная история», - сказала Свитолина.

Уимблдонский турнир проходит с 25 июня по 15 июля в Лондоне. Элина Свитолина стартует с основной сетки турнира.

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