Рафаэль НАДАЛЬ: «На Уимблдоне сетка очень важна»

На предстоящем Уимблдоне Рафаэль Надаль получил второй номер посева. Испанец поделился ожиданиями от турнира:
«Роджер заслужил быть первым номером посева за многочисленные победы на Уимблдоне и успешное выступление на травяном покрытии в целом. Я же отлично выступил на грунте, это всегда помогает.
Корты Уимблдона — это особенное место, и сетка здесь очень важна. Ты никогда не знаешь, как здесь всё сложится. В прошлом году я проиграл Жилю Мюллеру, но демонстрировал теннис хорошего уровня».
Источник — Daily Express
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.