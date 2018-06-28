Рафаэль НАДАЛЬ: «На Уимблдоне сетка очень важна»

На предстоящем Уимблдоне Рафаэль Надаль получил второй номер посева. Испанец поделился ожиданиями от турнира:

«Роджер заслужил быть первым номером посева за многочисленные победы на Уимблдоне и успешное выступление на травяном покрытии в целом. Я же отлично выступил на грунте, это всегда помогает.

Корты Уимблдона — это особенное место, и сетка здесь очень важна. Ты никогда не знаешь, как здесь всё сложится. В прошлом году я проиграл Жилю Мюллеру, но демонстрировал теннис хорошего уровня».