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Марта Костюк – Сара Соррибес-Тормо. Текстовая трансляция

В день своего шестнадцатилетия украинская теннисистка поборется за выход в основную сетку Уимблдона

  • 28.06.2018 15:02
  • 2650 просмотров
  • 1 комментарий
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Getty Images. Марта Костюк
© Getty Images. Марта Костюк
28 июня 16-летняя украинская теннисистка Марта Костюк (№135 WTA) сыграет финальный матч квалификации на Уимблдоне. Соперницей юной украинки станет испанка Сара Соррибес-Тормо (№103 WTA), которой достался третий номер посева в отборочном раунде.
 
Поединок будет сыгран вторым запуском на корте №14. Ориентировочное время начала матча – 16:00 по Киеву.
 
Букмекеры считают украинку фавориткой матча 1,7, победа испанки оценена коэффициентом 2,2.
 
Напомним, во втором круге Костюк в невероятном по накалу матче сумела вырвать победу у Кристи Ан из США.
 
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча.
 
Уимблдон. Финал квалификации
Марта Костюк (Украина) – Сара Соррибес-Тормо (Испания) – 0:0 (матч не начался)
 
15:02. Лоренцо Сонего и Эрнест Гулбис доигрывают третью партию, пока счет 1:1, поэтому будет сыгран еще как минимум один сет. Ранее 16:00 поединок с участием Костюк вряд ли начнется.
 

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Grinders
    online
      Grinders, 28.06.2018 13:52
    +3
    Так и не будет трансляции, она же не на 11 корте играет
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