Марта Костюк – Сара Соррибес-Тормо. Текстовая трансляция

28 июня 16-летняя украинская теннисистка Марта Костюк (№135 WTA) сыграет финальный матч квалификации на Уимблдоне. Соперницей юной украинки станет испанка Сара Соррибес-Тормо (№103 WTA), которой достался третий номер посева в отборочном раунде.
Поединок будет сыгран вторым запуском на корте №14. Ориентировочное время начала матча – 16:00 по Киеву.
Букмекеры считают украинку фавориткой матча 1,7, победа испанки оценена коэффициентом 2,2.
Напомним, во втором круге Костюк в невероятном по накалу матче сумела вырвать победу у Кристи Ан из США.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча.
Уимблдон. Финал квалификации
Марта Костюк (Украина) – Сара Соррибес-Тормо (Испания) – 0:0 (матч не начался)
Марта Костюк (Украина) – Сара Соррибес-Тормо (Испания) – 0:0 (матч не начался)
15:02. Лоренцо Сонего и Эрнест Гулбис доигрывают третью партию, пока счет 1:1, поэтому будет сыгран еще как минимум один сет. Ранее 16:00 поединок с участием Костюк вряд ли начнется.
Источник — Sport.ua
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