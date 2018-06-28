Марта Костюк – Сара Соррибес-Тормо. Текстовая трансляция

28 июня 16-летняя украинская теннисистка Марта Костюк (№135 WTA) сыграет финальный матч квалификации на Уимблдоне. Соперницей юной украинки станет испанка Сара Соррибес-Тормо (№103 WTA), которой достался третий номер посева в отборочном раунде.

Поединок будет сыгран вторым запуском на корте №14. Ориентировочное время начала матча – 16:00 по Киеву.

Букмекеры считают украинку фавориткой матча 1,7, победа испанки оценена коэффициентом 2,2.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча. Уимблдон. Финал квалификации

Марта Костюк (Украина) – Сара Соррибес-Тормо (Испания) – 0:0 (матч не начался) 15:02. Лоренцо Сонего и Эрнест Гулбис доигрывают третью партию, пока счет 1:1, поэтому будет сыгран еще как минимум один сет. Ранее 16:00 поединок с участием Костюк вряд ли начнется.

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